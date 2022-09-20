اليمن.. الميليشيات تفشل في اقتحام غرب تعز وجنوب مأرب

جددت ميليشيات الحوثي قصفها مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جبهة "الأحطوب" في أطراف مديرية جبل حبيشي غرب تعز، بعد ساعات من إفشال القوات المرابطة في المنطقة محاولة تسلل لعناصر حوثية وكبدتها في خسائر كبيرة.

وذكرت مصادر ميدانية، بأن الميليشيات تحاول منذ اسابيع اقتحام الجبهة للوصول إلى التباب المطلة على الطريق الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، والطريق الرابط بين تعز والساحل الغربي، مشيرة إلى ان الميليشيات فشلت في تحقيق أهدافها رغم الحشود والعتاد التي ارسلتها إلى المنطقة.

وكانت الميليشيات قصفت فجر اليوم، بالطيران المسير مواقع للجيش والمقاومة في الجبهة الغربية لمدينة تعز، ما أدى لمقتل جندي في جبهة الضباب التي استهدفت المسيرات الحوثية، وفقا لمصدر ميداني، مؤكداً إسقاط مسيرة حوثية في المنطقة، إلى جانب رصد 8 خروقات حوثية للهدنة خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي شرق مدينة تعز، اقتحمت ميليشيات الحوثي مبنى فرع جامعة تعز في منطقة الحوبان الخاضعة لسيطرة الميليشيات على خلفية رفض الجامعة دفع جبايات جديدة فرضها الحوثيين لتغطية احتفالاتهم بذكرى انقلابهم.

وفي مأرب، أفشلت قوات الجيش والمقاومة، ثلاث محاولات تسلل لعناصر حوثية في المحور الرملي الجنوبي، ما دفع الحوثيين لقصف قرى في عزلة ملعاء بمديرية حريب المحررة، وفقا لمصادر ميدانية، مؤكدة قصف الحوثيين قرية الدريب بعزلة ملعاء بالمدفعية الثقيلة ما تسبب في أضرار مادية كبيرة.

وفي البلق الشرقي، أفشلت القوات المرابطة بالمنطقة محاولة تسلل حوثية تجاه منطقة "الفليحة"، تحت غطاء ناري كثيف، وذلك في إطار خروقها اليومية للهدنة، كما أحبطت محاولة تسلل في رغوان شمال غرب مأرب.