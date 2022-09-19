مصادمات بين الأمن الإيراني ومتظاهرين عقب وفاة فتاة في مركز الشرطة

عقب احتجاجات سابقة ضد وفاة مهسا أميني في مركز الشرطة، احتشد عدد من الأشخاص مجدداً في شوارع محافظة كردستان مسقط رأسها.

وذكرت وكالة الأنباء الكردية كردبا أن مصادمات اندلعت بين قوات الأمن والمتظاهرين اليوم الاثنين.

وبحسب تقارير لم يتم التحقق منها، جرى إطلاق الرصاص أيضاً على مظاهرة بمدينة ديوان داريه.

كان أشخاص في مدن إيرانية أخرى احتشدوا أيضا في الشوارع اليوم للإعراب عن غضبهم وحزنهم على وفاة أميني.

كانت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما أصيبت بغيبوبة مساء الثلاثاء الماضي عقب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق وتوفيت في المستشفى يوم الجمعة الماضي. ويتهم المنتقدون رجال الشرطة باستخدام القوة - وهو اتهام نفاه المسؤولون بشدة.

وتردد أن أميني تم اعتقالها بسبب لباسها "المخالف لقواعد الزي الاسلامي".

كانت نساء إيرانيات مشهورات قد قمن بقص شعورهن احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) الاسبوع الماضي أثناء احتجازها لدى الشرطة في طهران.