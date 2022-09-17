بوتين يؤكد لمودي أمله بإنهاء نزاع أوكرانيا «في أقرب وقت»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة أنه يأمل أن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت، مبدياً تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالقتال، قيما عثرت السلطات الأوكرانية على مئات القبور في غابة قريبة من مدينة إيزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية من الروس أخيراً في منطقة خاركيف.

وقال بوتين لمودي على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان «أعرف موقفكم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفكم.. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهائه في أقرب وقت».

وأضاف «للأسف، فإن الطرف المقابل، القيادة في أوكرانيا، أعلن رفضه عملية التفاوض وأعلن رغبته في تحقيق أهدافه بالسبل العسكرية، في ساحة المعركة».

وقال مودي للرئيس الروسي على هامش القمة في سمرقند لدى بدء أول اجتماع مباشر بينهما منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا: «فخامتك، أعرف أن الوقت الراهن ليس وقت الحرب»، بحسب تصوير مسجّل بثّته شبكة «دورداشان» الهندية العامة.

ميدانياً، قُتل المدّعي العام الانفصالي ونائبته في منطقة لوغانسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا في تفجير أمس، وفق ما ذكرت السلطات الموالية لموسكو.

وقُتل مسؤولان آخران مواليان لموسكو ليلاً في مدينة برديانسك الساحلية، وفق ما أفاد رئيس الإدارة المحلية التي عيّنتها روسيا في منطقة زابوريجيا يفجيني باليتسكي على تلغرام أمس.

كما أفادت تقارير عن تصاعد حدة القتال في جبهة خيرسون جنوباً، حيث أعلن الجيش الأوكراني تحقيق مكاسب في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك، في وقت عثرت السلطات الأوكرانية، أمس، على مئات القبور في غابة قريبة من مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف، حيث أعلنت الشرطة العثور على «غرف تعذيب». وبحسب السلطات المحلية، فقد عُثر في المجمل على 443 قبراً في هذا الموقع أحدها يحتوي على جثث 17 جندياً أوكرانياً. على الفور، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها تريد أن ترسل «قريباً جداً» بعثة إلى إيزيوم «لتحديد ظروف مقتل هؤلاء الأشخاص». بدوره، أعلن مدير الشرطة الوطنية الأوكرانية إيغور كليمنكو اكتشاف 10 «غرف تعذيب» في بلدات استعيدت في الفترة الأخيرة من الروس في منطقة خاركيف، بينها ستّ في إيزيوم واثنتان في بالاكليا. وأشار إلى أنه عُثر على جثث قرابة 50 مدنياً خلال هذا الأسبوع في الأراضي التي انسحبت منها القوات الروسية في منطقة خاركيف.