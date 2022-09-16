اليمن.. الميليشيات تصعد في تعز بالتزامن مع تحركات دولية لتمديد الهدنة

ذكرت مصادر عسكرية في تعز، أن ميليشيات الحوثي شنت فجر اليوم، هجمات واسعة على مواقع الجيش والمقاومة والأعيان المدنية في جبهات شمال المدينة، في إطار خرقها اليومي للهدنة الأممية، مشيرة إلى أن الخرق الحوثي يأتي بالتزامن مع دعوات دولية لفتح طرق المدينة قبل الانتقال إلى تمديد الهدنة.

وأفادت المصادر، بأن مواجهات وصفت بالعنيفة اندلعت بين الجانبين إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع قوات الجيش والمقاومة في جبهات الزنوج والدفاع الجوي شمالي مدينة تعز، مشيرة إلى أن الهجمات الحوثية جاءت تحت غطاء ناري كثيف.

وتحاول الميليشيات منذ أسابيع اختراق جبهات تعز الغربية والشمالية والشرقية، لتحقيق مكاسب على الأرض، للهروب من تنفيذ بنود الهدنة التي التزمت بها الميليشيات فيما يتعلق بفتح طرق رئيسية إلى المناطق المحررة في تعز.

وتزامنت الهجمات الحوثية الجديدة على تعز، مع تكثيف الجهود الدولية والأممية لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر وتحويلها إلى سلام دائم في اليمن، حيث دعا المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، في ختام جولته الاخيرة في المنطقة إلى الالتزام بالهدنة وفتح طرق تعز، والعمل على تمديد الهدنة الحالية.