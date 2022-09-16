مقتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ في الاشتباكات مع أذربيجان

قُتل 135 جنديًا أرمينيًا على الأقلّ هذا الأسبوع في أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب العام 2020، وفق ما جاء في حصيلة جديدة أعلنها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الجمعة.

وقال باشينيان أثناء جلسة حكومية، "بلغ عدد القتلى حتى الساعة 135. للأسف، هذا ليس العدد النهائي. هناك أيضًا عدد كبير من الجرحى". ويرتفع بذلك عدد القتلى من الجانبين إلى أكثر من مئتين.