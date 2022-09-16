اليمن.. ترتيبات عسكرية نوعية تقود إلى الاستقرار وحماية طرق الملاحة

كشفت مصادر عسكرية يمنية، الخميس، عن ترتيبات تجريها قيادة وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الاركان العامة للجيش اليمني بالتعاون والتنسيق مع قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ستقود إلى استقرار البلاد وحماية طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأفادت المصادر، بوجود عمليات ترتيب وإعادة غربلة وتوزيع لقوات الجيش اليمني بمختلف تشكيلاتها، من أجل ضمان أمن المرحلة المقبلة في ظل جهود التهدئة والدعوات لتوسيع الهدنة الأممية والانتقال إلى مرحلة سلام دائم، مشيرة إلى أن ذلك سيقود إلى تأمين الحدود اليمنية وطرق الملاحة وجميع المنافذ والمناطق، وسيقود إلى عمليات استقرار تسمح بعودة الانشطة الاقتصادية والاغاثية لخدمة اليمنيين.

يأتي ذلك متزامنا مع تصعيد ميليشيات الحوثي لخروقها اليومية للهدنة في مختلف الجبهاتـ، حيث شنت فجر الخميس، هجمات متفرقة على مواقع الجيش والمقاومة في جبهات مأرب الجنوبية والغربية، تمكنت القوات من التعامل معها بكل احترافية.