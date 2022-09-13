تسرب الحبر من قلم يزعج الملك تشارلز

عبر ملك بريطانيا تشارلز عن إحباطه من تسرب الحبر من قلم، اليوم الثلاثاء، خلال حفل توقيع في أيرلندا الشمالية، وهي المرة الثانية في الأيام الأخيرة التي يظهر فيها غضبا واضحا خلال مثل هذه الإجراءات.

وزار الملك تشارلز أيرلندا الشمالية ضمن جولة في المملكة المتحدة يقود خلالها مراسم الحداد على والدته الملكة إليزابيث، واستقبلته الحشود بالهتافات والكلمات الترحيبية قبل إعلان تعهده بخدمة المنطقة.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، وبينما كان يوقع في كتاب للزوار أمام الكاميرات، بدا تشارلز محبطا عندما تسرب حبر القلم الذي كان يستخدمه على يده.

وقال تشارلز، بينما كان يُسلم القلم لزوجته كاميلا: "يا إلهي أنا أكره هذا القلم".

وقالت كاميلا، بينما كان تشارلز يمسح أصابعه: "انظر، إنه يسيل في كل مكان".

وقال تشارلز وهو يبتعد عن المكان: "لا يمكنني تحمل هذا الشيء الدموي في كل مرة".

وقال أحد مساعدي تشارلز السابقين، قبل أن يصبح ملكا، لرويترز إن الملك ربما كان يمزح، لكنه أيضا سريع الغضب.

وعندما كان يوقع مستندات في لندن يوم السبت الماضي، أشار تشارلز بغضب إلى مساعديه شاكيا من حامل أقلام على الطاولة. وعند استكمال الوثائق اليوم الثلاثاء، استخدم أيضا التاريخ الخطأ قبل التحقق من أحد المساعدين الذي أخبره أن التاريخ هو 13 سبتمبر وليس 12.