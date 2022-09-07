اليمن.. تطويق الإرهاب في لحج وأبين

أفادت مصادر محلية في مديرية يافع الحد بمحافظة لحج جنوب اليمن، بوجود تنسيق مشترك بين ميليشيات الحوثي وجماعات إرهابية في المنطقة، لفتح جبهة مواجهات جديدة مع القوات الجنوبية والقوات المشتركة في المنطقة، بعد فشلها في تحقيق أهدافها في أبين وشبوة.

وذكرت المصادر، بأن تحركات لعناصر ارهابية وحوثية شهدتها المناطق الواقعة بين محافظتي البيضاء ولحج، خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف جر المنطقة لمواجهات وعمليات قتالية تخدم الجماعات الارهابية التي اتحدت في مواجهة القوات الحكومية، مشيرة إلى ان المنطقة شهدت عملية قنص لقائد اللواء الرابع دعم وإسناد العميد هدار الشوحطي، ما أدى لاستشهاده، حيث تم تشييعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.

ووفقا للمصادر، فإن عملية القنص دفعت القوات المشتركة لتأمين مناطق عدة في المناطق الحدودية بين المحافظتين وتطهيرها من العناصر الارهابية.

وفي أبين، ذكرت مصادر محلية بأن منطقة أحور تعد المركز الرئيس للعناصر الارهابية التي اتحدت خلال الفترة الأخيرة مع ميليشيات الحوثي، حيث تم تطهيرها أمس في عملية نوعية لقوات الحزام الأمني مسنودة بالقوات الجنوبية، التي دخلت المنطقة المغلقة على الإرهاب لأول مرة منذ إعادة تطهير شبوة وأبين من الإرهابيين.

وذكر مصدر في القوات الجنوبية، بأن العملية، التي جرت في أحور وأدت لمقتل ستة من العناصر الإرهابية وأسر آخرين واستشهاد أكثر من 23 جندياً، تأتي في إطار عملية تأمين أبين من الارهاب والحوثيين التي انطلقت الشهر الماضي، حيث حولت التنظيمات الإرهابية وجماعتي الحوثي والإخوان أبين إلى وكر لتنفيذ مخططاتهما الإرهابية.

وفي ذمار، أقدمت ميليشيات الحوثي على تصفية القيادي الحوثي قيس ناجي البخيتي، المكنى "ابو شهاب"، المعين مدير أمن مديرية ضوران آنس، مع عدد من مرافقيه، وفقاً لمصادر محلية، مؤكدة مصرع البخيتي على يد قيادي حوثي يدعى عمر الأسدي.