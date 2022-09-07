بوتين: من المستحيل عزل روسيا.. وموسكو ستتجه إلى الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيكون "من المستحيل" فرض عزلة على روسيا وإن موسكو ستتحدى محاولات الغرب الرامية إلى إبعاد روسيا عن الساحة العالمية.

وأضاف بوتين في كلمته التي ألقاها بالمنتدى الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك بشرق البلاد أن روسيا ترى‭‭ ‬‬أن هناك المزيد من الفرص لدخول أسواق في الشرق الأوسط، وذلك بعد العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب ردا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.