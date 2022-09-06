اليمن.. الميليشيات تصعد في مأرب وتعز

واصلت ميليشيات الحوثي، عملياتها القتالية وخروقها للهدنة الأممية ضد قوات الجيش اليمني والمقاومة في جبهات مأرب وتعز، وشنت هجمات متفرقة على مواقع في جبهتي الكسارة ومبلودة في غرب مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، أنه تم افشال هجمات ومحاولات تسلل لعناصر حوثية تجاه تلك المواقع وكبدتها خسائر كبيرة، فيما واصلت الميليشيات إرسال التعزيزات والأسلحة إلى المحورين الرملي والجبلي في مأرب.

وفي تعز، أفشلت قوات الجيش والمقاومة، هجومين واسعين للميليشيات في الجبهتين الغربية والشرقية للمدينة، وفقا لمصادر في محور تعز.

وكانت الميليشيات قصفت أحياء سكنية شرق وشمال محافظة تعز، طالت أحياء الجحملية وأحياء سكنية في محيط الدفاع الجوي شمال غربي المدينة.

إلى ذلك أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني مقتل 3 جنود وجرح 12 آخرين، جراء 211 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في جبهات "الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب".

خروقات الحوثي دفعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، خلال استقباله رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة اوروبية، امام مسؤولياتهم والمجتمع الدولي إزاء خروقات وانتهاكات الميليشيات الحوثية، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الالغام والمتفجرات المحرمة دولياً، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

كما دفع التصعيد الحوثي الأخير في جبهات القتال، مجلس الأمن الدولي للدعوة للانعقاد الخميس المقبل لمناقشة التطورات في اليمن.

وفي صنعاء، وسعت الميليشيات الحوثية نهبها لأراضي القبائل لتشمل مديرية بني مطر غرب العاصمة، حيث نهبت الميليشيات أراض واسعة ما دفع القبائل للتداعي لمنعها.