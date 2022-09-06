الصين تسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة، اليوم، أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلاً من الدولار، في وقت تسعى موسكو لتعزيز علاقاتها مع بكين رداً على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقالت «غازبروم» في بيان اليوم: «تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين، الروبل واليوان».

ونقل البيان عن مدير المجموعة أليكسي ميلر، قوله إن «آلية الدفع الجديدة مفيدة للجانبين ووقتها مناسب وهي موثوق بها وعملية»، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع رئيس مجموعة النفط الصينية «سي إن بي سي» داي هوليانغ.

وأضاف ميلر أن الآلية الجديدة ستسهّل الحسابات، وتصبح مثالاً ممتازاً لشركات أخرى.

وأبلغ ميلر نظيره الصيني بتطور العمل على مشروع إمدادات الغاز عبر الطريق الشرقي «خطّ أنابيب قوة سيبيريا» الذي يربط شبكتيْ الغاز الروسية والصينية.

وأشارت «غازبروم» إلى أن الغاز من حقل كوفيكتا سيبدأ بالتدفق عبر خطّ قوة سيبيريا قبل نهاية العام، ما يسمح بزيادة في حجم شحنات الغاز إلى الصين في عام 2023.