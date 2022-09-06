اليمن.. مقتل 21 من قوات "الحزام الأمني" إثر هجوم لتنظيم "القاعدة" في أبين

ارتفعت حصيلة هجوم غادر شنه، اليوم الثلاثاء، تنظيم القاعدة الإرهابي إلى 21 قتيلا من قوات الحزام الأمني، فيما قتل ستة من عناصر التنظيم في هجوم للجماعة المتطرفة استهدف موقعا أمنياً في محافظة أبين، جنوبي اليمن، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين وكالة فرانس برس.

وأفاد المسؤولون الأمنيون الحكوميون أنّ عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات "الحزام الامني" في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالى ثلاث ساعات.

وكان أحد المسؤولين أعلن عن مقتل "8 جنود بينهم ضابط و6 من عناصر تنظيم القاعدة". وأكد الحصيلة المسؤولان الآخران.

وعاد المسؤولون في وقت لاحق ليؤكدوا ارتفاع الحصيلة إلى 21 قتيلاً في صفوف قوات "الحزام الأمني".

وقالت قوات "الحزام الامني"، في بيان، إنّ هجوم تنظيم القاعدة الثلاثاء وقع "في إطار حملة عسكرية ضخمة قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي أنتشر في مناطق أبين ومديرياتها".

وذكرت أنّ "قوات الحزام تمكّنت من أسر عدد من عناصر التنظيم".

والسبت الماضي، بث تنظيم القاعدة رسالة مسجّلة يناشد فيها موظف في الامم المتحدة مختطف في اليمن منذ أكثر من ستة أشهر تلبية مطالب التنظيم لإنقاذ حياته، بحسب ما ذكر موقع "سايت" الذي يرصد الحركات المتطرفة.