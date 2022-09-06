بايدن: لا ينبغي اعتبار روسيا راعية للإرهاب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت أوكرانيا من أجلها في خضم الغزو الروسي المستمر بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "لا".

ويشار إلى أن بعض النواب الأميركيين كانوا قد ضغطوا من أجل منح روسيا هذا التصنيف.