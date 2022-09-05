التضخم في تركيا يلامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.2٪

أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.21 بالمئة في أغسطس آب، بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2.0 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.