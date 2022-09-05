أولاف شولتس يحمّل بوتين مسؤولية الوضع الصعب في ألمانيا

حمّل المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسؤولية الوضع الصعب الذي تمر به ألمانيا حالياً على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال شولتس، أمس، بالعاصمة الألمانية برلين خلال عرض نتائج الحزمة الثالثة من الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين الألمان في ظل زيادة الأسعار: «بلادنا تواجه وقتاً صعباً».

وتابع المستشار الألماني أن الحرب أسفرت عن عواقب تتمثل في الاختناقات في إمدادات الطاقة، وقال: «روسيا تحت قيادة بوتين صارت مخلة بعقودها»، موضحاً أنها لم تعد تحقق اتفاقات التوريد الخاصة بها.

وأضاف شولتس: «روسيا لم تعد مورد طاقة موثوقاً به»، وأعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بأنه سيتم تجاوز هذا الوقت الصعب، وقال: «سنتجاوز هذا الشتاء».

وأشار إلى أنه على دراية بأن عدداً كبيراً للغاية من المواطنين الألمان لديهم مخاوف كبيرة بشأن مستقبلهم بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: «كل ذلك هو ما يرتبط بمصطلح التضخم»، موضحاً أن هذا ما يزعج الحكومة الاتحادية والائتلاف الحاكم أيضاً.

وأضاف: «أسباب هذا الوضع العسير للغاية هو هجوم روسيا على أوكرانيا»، وأكد أن أسوأ ما في الأمر هو الموت والدمار، وأكد دعم الحكومة الاتحادية لأوكرانيا.

يذكر أن قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر تفاوضوا لمدة 18 ساعة تقريباً حتى صباح أمس بشأن تفاصيل الحزمة الثالثة من الحكومة الألمانية لدعم المواطنين، وتخفيف العبء عنهم في ظل زيادة الأسعار والتضخم وأزمة الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وبحسب وثيقة القرار الخاصة بلجنة الائتلاف الحاكم، التي تم نشرها في برلين أمس، أقر الائتلاف الحاكم حزمة ثالثة بقيمة إجمالية تزيد على 65 مليار يورو.

ويسعى الائتلاف لتخفيف العبء عن الأسر بشكل ملموس، لذا قرر مثلاً زيادة الإعانة المالية للأطفال بشكل واضح. فبحسب نتائج لجنة الائتلاف التي تم عرضها أمس، من المقرر أن تزيد الإعانة المالية للأطفال بقيمة 18 يورو شهرياً للطفلين الأول والثاني، وأن يحصل المتقاعدون والمتقاعدات عن العمل على مبلغ إجمالي لدعم تكاليف الطاقة لمرة واحدة بقيمة 300 يورو في الأول من ديسمبر المقبل.