اليمن.. إسقاط طائرة مسيرة في الساحل الغربي

صعدت ميليشيات الحوثي من عملياتها القتالية في اليمن خلال الساعات القليلة الماضية بجبهات الساحل الغربي وتعز ومأرب، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة.

وذكرت مصادر ميدانية في الساحل الغربي، أن القوات المشتركة تمكنت فجر اليوم من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة، وذلك بعد أيام قليلة من استعراض قتالي للحوثيين ضم طائرات مسيرات في الحديدة.

إلى ذلك، أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، الإطاحة بخلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي متخصصة في زارعة الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي.

وفي تعز، صدت قوات الجيش اليمني والمقاومة المحلية، خمس عمليات هجومية ومحاولات تسلل شنتها عناصر حوثية، تركزت في جبهات جبل هان وحذران ومعسكر الدفاع الجوي، في إطار تصعيدها المتواصل منذ أيام على جبهات تعز.

وذكرت مصادر في محور تعز أن العمليات القتالية الحوثية استخدمت فيها المدافع الثقيلة والمسيرات المفخخة، فضلاً عن عمليات القنص، ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف الجنود اليمنيين والمدنيين في تلك المناطق، وأشارت المصادر إلى أن المواجهات الأخيرة أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية.

وفي مأرب، أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة، محاولة تسلل جديدة تجاه مواقعها، وذكرت مصادر أن الميليشيات دفعت بتعزيزات جديدة إلى محيط جبهات الكسارة في مديرية صرواح تضم 47 عربة تحمل عناصر مسلحة، وخمس مدرعات، كما تم إحباط عملية إرهابية لعناصر حوثية كانت تستهدف مصالح عامة داخل مأرب.

وأعلنت قوات الجيش اليمني رصد أكثر من 263 خرقاً حوثياً للهدنة خلال اليومين الماضيين في جبهات "الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب"، أدت إلى مقتل جندي يمني وإصابة 11 آخرين.

من جهة أخرى، ذكر المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" أنه تمكن من نزع 734 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال أسبوع، في عدة محافظات، ما يرفع عدد الإلغام التي تم نزعها في أغسطس الماضي إلى 4443 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو 2018 بلغ 356 ألفا و758 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في عدة محافظات.

من جهة أخرى، كشف مصدر حكومي عن مشاركة اليمن ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في قمة مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن، التي ستنعقد في مدينة جدة هذا الأسبوع.