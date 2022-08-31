ارتفاع حصيلة الفيضانات في باكستان إلى 1162 قتيلا

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي بدأت مطلع يونيو الماضي في باكستان إلى 1162 قتيلا بينهم 384 طفلا و231 امرأة وفق الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان .

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص في نحو 116 من أصل 160 منطقة إدارية في باكستان من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل.

وأصدرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء نداء عاجلا لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان.