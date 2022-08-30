معارك عنيفة في جنوب أوكرانيا

دارت معارك عنيفة، اليوم الثلاثاء، في جنوب أوكرانيا حيث تشنّ قوات كييف هجوماً مضاداً أملاً باستعادة مدينة خيرسون من قبضة الروس.

وفي بلدة بيريزنهوفات، الواقعة على بعد 70 كيلومتراً شمالي خيرسون، شهدت وكالة فرانس برس مروراً متواصلاً للمدرّعات الأوكرانية، فيما تردّد صدى نيران المدفعية الثقيلة في المناطق المحيطة.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أنّ "القوات المسلّحة الأوكرانية شنّت عمليات هجومية في اتجاهات مختلفة"، مؤكدة أنّها دمّرت عدداً من مستودعات الذخيرة وكل الجسور الرئيسية التي تسمح للمركبات بعبور نهر الدنيبر الذي يسقي هذا الجزء من أوكرانيا. ويأتي ذلك في سبيل قطع الإمدادات الآتية من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في عام 2014.

ومن جهتها، قالت روسيا إنها صدت محاولات هجوم أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف في جنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال النهار، شنت القوات الأوكرانية محاولة هجوم في ثلاثة اتجاهات في منطقتي ميكولاييف وخيرسون، وفشلت فشلاً ذريعاً وتكبدت خسائر فادحة".