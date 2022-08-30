تايوان تطلق أعيرة تحذيرية على طائرة صينية مسيرة

أطلقت تايوان، اليوم الثلاثاء، أعيرة تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حلقت فوق جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في واقعة من هذا النوع وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت أمس، رفضها شكاوى تايوان بشأن تحليق الطائرات المسيرة ووصفتها بأنها "لا تستحق ‬هذه الضجة".