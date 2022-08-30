وصول جيوش أجنبية إلى روسيا قبل انطلاق مناورات مشتركة

بدأ وصول جيوش من بلدان أجنبية عدة إلى روسيا لإجراء تدريبات بمشاركة الصين في سياق من التوتر بين الدول الغربية وموسكو والصين، وفق ما أعلن الجيش الروسي، أمس، فيما اقتحمت القوات الأوكرانية الخطوط الأمامية الروسية في خيرسون.

وتجري المناورات التي أُطلق عليها اسم «فوستوك-2022» من الأول حتى السابع من سبتمبر في أقصى الشرق الروسي بحضور جنود من دول حدودية عدة أو حليفة لروسيا، مثل بيلاروسيا وسورية والهند، ولكن خصوصاً الصين.

وتأتي المناورات في سياق توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية من جهة بسبب الصراع في أوكرانيا، وبين الصين والولايات المتحدة من جهة أخرى بسبب التوتر في محيط تايوان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات عسكرية أجنبية مشاركة في تدريبات «فوستوك-2022» وصلت إلى ساحة تدريب سيرغيفسكي في بريموريي كراي (في أقصى شرق روسيا)، وبدأت تتحضر وتتسلم معداتها وأسلحتها.

وأضافت، في بيان، أنه سيشارك في المناورات «أكثر من 50 ألف عسكري، وأكثر من 5000 قطعة سلاح، ومعدات عسكرية بينها 140 طائرة و60 سفينة حرب وإسناد».

ولم تحدد الوزارة الروسية عدد المشاركين من كل بلد.

وتضم المناورات بقيادة رئيس الأركان الروسي «تدريبات على تحركات دفاعية وهجومية» في الميدان وفي الجو، ولكن أيضاً في بحر اليابان وفي بحر أوخوتسك، وفق الوزارة. وفي بحر اليابان ستتدرب سفن روسية وصينية على الدفاع عن الاتصال البحري و«دعم قوات أرضية» في المناطق الساحلية، وفق المصدر نفسه.

من ناحية أخرى، دعا الكرملين، أمس، الأسرة الدولية إلى ممارسة «ضغط» على القوات الأوكرانية لتخفيف التوتر بشأن محطة زابوريجيا النووية، التي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن فريقها في طريقه إلى محطة زابوريجيا، ويُتوقع وصوله هذا الأسبوع لتفتيش المحطة، الواقعة في جنوب أوكرانيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس.

إلى ذلك، اقتحمت القوات الأوكرانية الخطوط الأمامية الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته شبكة هرومادسك الأوكرانية أمس، نقلاً عن متحدث باسم الجيش.

ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم قوات الدفاع الجنوبية بأوكرانيا، ناتاليا هومينيوك، القول: «القوات المسلحة الأوكرانية بدأت في تنفيذ عمليات هجومية في قطاعات عدة بجنوب أوكرانيا».