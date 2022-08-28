اليمن.. إسقاط طائرتين مسيرتين للميليشيات في تعز وشبوة

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني والقوات اليمنية المشتركة من إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه مواقع القوات اليمنية في محافظتي تعز وشبوة.

وذكرت مصادر عسكرية في تعز، أن الدفاعات الجوية للقوات المرابطة في شرق المدينة تمكنت اليوم من إسقاط مسيرة حوثية في سماء "عقبة منيف"، كانت تستهدف القوات المرابطة في المنطقة الواقعة على خط التماس بين الجانبين.

وفي شبوة، أعلنت القوات المشتركة المرابطة في المحافظة تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه مواقعها في مديرية "عين".

وفي مأرب، أكدت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة، أفشلت محاولة تسلل لعناصر تابعة لميليشيات الحوثي تجاه مواقعها في جبهة "الكسارة" التابعة لمديرية صرواح غرب مأرب.

وفي صنعاء، واصلت الميليشيات الحوثية، التنكيل بأبناء منطقة "عيال حسين" بعزلة "بني علي" في مديرية أرحب، لليوم الثاني على التوالي، بعد استقدام تعزيزات قتالية تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى المديرية.

وذكرت مصادر قبلية أن الميليشيات واصلت قصف المنطقة بالأسلحة المتنوعة ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، كما واصلت الميليشيات دهم المنازل في المنطقة والعبث بمحتوياتها واختطاف العديد من أهالي أرحب.

من جهة أخرى، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، انفتاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.

جاء ذلك خلال استقباله السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، حيث بحث معه المستجدات اليمنية والجهود الدولية من أجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية إلى أن العليمي استقبل القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، حيث رحب باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات.

من جانبه أكد القائم بالأعمال الروسي، التزام موسكو بموقفها الثابت ازاء الملف اليمني، والجهود الرامية الى تسوية سياسية شاملة في اليمن.