استمرار حرائق الغابات في روسيا.. ورائحة الدخان تملأ موسكو

ملأت رائحة دخان شديدة العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، مع انخفاض مستوى الرؤية، نتيجة لحرائق الغابات التي استمرت لأيام في منطقة تبعد 200 كيلومتر عن المدينة.

وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية إن الدخان في موسكو نجم عن حرائق غابات في منطقة ريازان إلى الجنوب الشرقي من العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات المحلية القول إنه تمت السيطرة على الحرائق في ريازان وإنه من المتوقع أن ينخفض تلوث الهواء بشكل كبير خلال ثلاثة إلى خمسة أيام. وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار في موسكو عندئذ.

وفي أحدث حرائق الغابات، اشتعلت النيران على مساحة تزيد على 90 كيلومترا مربعا. وأرسل عمدة موسكو سيرغي سوبيانين 9 آلاف فرد من فرق الإغاثة وأكثر من 2300 مركبة إلى المنطقة لتقديم الدعم.

وكانت العاصمة الروسية قد تعرضت لموجة من الحر الشديد والجفاف في الأسابيع الماضية.