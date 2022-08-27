روسيا تتهم أوكرانيا بقصف المحطة النووية 3 مرات خلال 24 ساعة

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القوات الأوكرانية بقصف مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم إطلاق 17 قذيفة في المجمل سقط أربع منها على سطح المبنى الخاص رقم 1 حيث يتم تخزين 168 مجموعة من الوقود النووي لشركة ويستنجهاوس الأميركية".

وأفادت بأن عشر قذائف انفجرت بالقرب من منشأة تخزين قديمة للوقود النووي المستهلك وثلاث قذائف أخرى بالقرب من مبنى يضم مخزناً جديداً للوقود النووي. موضحة أن مستوى الإشعاع في المحطة ظل طبيعياً.