تحذيرات من انتشار مواد مشعّة في المحطة النووية الأوكرانية

حذرت الشركة الأوكرانية العامة المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، اليوم السبت، من مخاطر انتشار مواد مشعة.

وأفادت "إينرغو أتوم" بأن القوات الروسية قصفت مراراً خلال يوم أمس، الموقع. وكتبت على منصة تليغرام: "نتيجة القصف المتكرر، تضررت البنية التحتية للمحطة وهناك مخاطر لتسرب الهيدروجين وانتشار مواد مشعة، ناهيك عن خطر اندلاع حريق".

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن المحطة تعمل في ظل خطر انتهاك معايير السلامة من الإشعاع والحرائق.

من جهتها، اتهمت روسيا أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا 3 مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المدفعية الأوكرانية أطلقت 17 قذيفة على محيط محطة الكهرباء الأكبر في أوروبا.