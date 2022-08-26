الصين تسجل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة أن بر الصين الرئيسي سجل 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أغسطس آب منها 312 ظهرت عليها أعراض و1316 بدون أعراض.

ويقارن هذا بتسجيل 1759 إصابة في اليوم السابق منها 390 ظهرت عليها أعراض.

ولم تسجل الصين وفيات جديدة بالمرض لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى 25 أغسطس آب أكد بر الصين الرئيسي تسجيل 241348 إصابة ظهرت عليها أعراض بفيروس كورونا.

ولم ترصد العاصمة بكين أي إصابات جديدة بالمرض لخمسة أيام متتالية وفقا لبيانات الحكومة المحلية.