رئيس الدولة يحضر «لقاء العلمين» الأخوي التشاوري بدعوة من الرئيس المصري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، «لقاء العلمين» التشاوري الأخوي الذي دعا إليه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي، بمشاركة عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وبحث القادة خلال اللقاء، الذي جرى في مدينة العلمين في محافظة مرسى مطروح المصرية، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في مجال الشراكات الاقتصادية والتنموية وسبل تنميتها وتطويرها.

وجدد القادة في هذا السياق دعمهم لأي جهد ومسعى يهدف إلى ترسيخ أسس السلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والتنمية. كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر بشأنها. وأكد قادة الدول الشقيقة الحرص المتبادل على استمرار التشاور الأخوي بما يعزز الاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة.

وأقام الرئيس المصري مأدبة غداء حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملك عبدالله الثاني.

كما حضر المأدبة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة حميد عبيد خليفة عبيد أبوشبص.