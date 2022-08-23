إفشال هجمات للميليشيات الحوثية في مأرب والضالع

أفشلت قوات الجيش اليمني هجمات للميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والضالع، وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات شنت، فجر اليوم، هجوماً باتجاه مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جنوب مأرب، وتصدت القوات للهجوم وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في جبهات "الفليحة ووادي ذنة والمناطق الممتدة باتجاه البلق الشرقي"، مشيرة إلى استخدام الميليشيات مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المسيرات المفخخة.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات واصلت خروقاتها للهدنة في جنوب وغرب مأرب خلال اليومين الماضيين، وواصلت إرسال تعزيزات وأسلحة وقناصة ومسيرات إلى جبهات مأرب، فضلا عن زراعة شبكات ألغام واسعة في مناطق مدنية ومحيط مناطق التماس.

وفي الضالع، أصيب جندي يمني في قصف شنته ميليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة والجنوبية في شمال المحافظة، وواصلت الميليشيات استخدام الطائرات المسيرة لليوم الرابع في استهدافها مواقع القوات والمناطق المدنية في تباب عثمان في قطاع الفاخر، وحبيل العبدي وباب غلق شمالي قعطبة.

وذكر مصدر عسكري في الضالع أن الميليشيات تصعد في جبهات الضالع، بشكل كبير منذ خمسة أيام، مستخدمة الطائرات المسيرة في خرق لافت للهدنة الأممية التي تم تمديدها مطلع أغسطس لشهرين إضافيين.

وفي صنعاء، وقع انفجار ضخم مساء أمس في المنطقة الواقعة بين شارع الحرية وأحد الفنادق، وقالت المصادر إنه يعتقد أن الانفجار ناجم عن صاروخ باليستي كان يجري التدريب عليه من قبل عناصر الحوثي.

وفي عمران، شمال صنعاء، قتل قيادي حوثي يدعى حيدر سعيد، في كمين مسلح لعناصر حوثية في إطار التصفيات البينية التي تشهدها قيادة الميليشيات.

وفي تعز، نفذت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير 32 مخفياً قسراً منذ ست سنوات لدى ميليشيات الحوثي.

وفي ذمار، كشف تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي، 18 ألفاً و413 واقعة انتهاك جسيمة في حق أبناء المحافظة منذ ديسمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2021، وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم قتل، واختطاف، وإخفاء قسري، وتعذيب، واقتحام ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من الجرائم.

وفي الحديدة، أطلقت عناصر تابعة للميليشيات الحوثية النار على امرأة مسنة في منطقة الحسينية ما أدى لإصابتها، وذلك أثناء منع المرأة لهم من السطو على أرض تملكها.