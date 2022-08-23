ماكرون: أوروبا مستعدة لدعم أوكرانيا "على المدى الطويل" في الحرب ضد روسيا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي تواجه الحرب الروسية على المدى الطويل.

وبعد ستة أشهر من بدء الحرب، قال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر منصة القرم في كييف: "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل"، داعياً إلى استبعاد أي ضعف أو روح تسوية مع روسيا.