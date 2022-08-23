الإمارات ترسل 50 طناً من المواد الغذائية إلى زيمبابوي

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وقال سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي الدكتور جاسم محمد القاسمي : " يأتي إرسال المواد الغذائية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، تجسيداً للعلاقات الطيبة بين البلدين، وفي إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم الدول الأفريقية الصديقة والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي تواجهها".

وأشار سعادته إلى أن زيمبابوي كانت من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كوفيد-19، واستفاد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.