إفشال هجوم لميليشيات الحوثي جنوب مأرب

تمكنت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني والمقاومة في محافظة مأرب، من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على مواقعها في جنوب المحافظة، وأكدت مصادر ميدانية تواصل خروقات الميليشيات للهدنة الأممية.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات صعدت من خروقاتها خلال الساعات القليلة الماضية في جبهات مأرب، مشيرة إلى أن الخروقات تسببت في مقتل جنديين يمنيين وإصابة آخرين.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية في مأرب، استمرار الميليشيات في زراعة الألغام في مناطق التماس بالمحورين الرملي والجبلي جنوب وغرب المحافظة، مستغلة الهدنة المعلنة، ما يهدد حياة المدنيين القاطنين في تلك المناطق.

وفي تعز، واصلت الميليشيات الحوثية استهداف مواقع الجيش اليمني والمقاومة والمناطق المدنية في غرب وشرق المدينة، مستخدمة قذائف المدفعية الثقيلة والمسيرات المفخخة، وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن التصعيد الحوثي تركز في جبهات الضباب، وفي المناطق المحاصرة بشرق المدينة.

وأفاد المركز بإصابة طفل برصاص قناصة حوثيين في منطقة حذران، التابعة لمديرية التعزية، فيما أصيب مدني برصاص قناصة حوثي متمركز بمعسكر الأمن المركزي، شمالي شرق المدينة.

وفي الحديدة، أصيب طفل بانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية أثناء تواجده بالقرب من منزله في شمال مديرية حيس.

من جهة أخرى، كشف الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة بالساحل الغربي، عن خلية تجسس جديدة تابعة لميليشيات الحوثي، تضم أربعة عناصر مدربة على استخدام اجهزة اتصالات متطورة.

وقال المركز إن أعضاء الخلية اعترفوا بأنه تم تجنيدهم لرصد تحركات القوات المشتركة في الساحل الغربي، ونقل المعلومات عنها وتنفيذ اغتيالات بعبوات ناسفة، لافتاً إلى أن الخلية تعد الثامنة التي يتم ضبطها في الساحل خلال الفترة القليلة الماضية.

وفي عدن، حذرت الحكومة اليمنية من استمرار تضييق ميليشيات الحوثي، على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في ‎صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله إن القيود التي تضعها ميليشيات الحوثي على حملات تلقيح الأطفال تهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية.

وأشار الوزير إلى ظهور مئات الإصابات بشلل الأطفال بعد أن كان اليمن أعُلن خلوه منه عام 2009، حيث عاود شلل الاطفال الظهور في 2019 بإصابة سجلت في محافظة صعدة ووصلت الحالات في 2020 إلى 30 إصابة بصعدة وإصابة في صنعاء، قبل أن ينتشر عام 2021 لمناطق أخرى وتبلغ الحالات مع منتصف العام الحالي 160 إصابة.