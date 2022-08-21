انتزاع 921 لغماً خلال اسبوع زرعتها الميليشيات الحوثية باليمن

تمكَّن مشروع "مسام" السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2022 من انتزاع 921 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" تمكن خلال أسبوع من" انتزاع 921 لغما منها 51 لغما مضادا للأفراد و276 لغما مضادا للدبابات، و590 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة".

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر أغسطس إلى 2542 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 354 ألفا و857 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.