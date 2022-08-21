إصابة رئيس وزراء اليابان بكورونا

قالت مصادر يابانية إن حضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مؤتمر تيكاد TICAD 8 في تونس قد ألغي بعد إعلان إصابته بكورونا اليوم .

وقال شيكاتا نوريوكي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مجلس الوزراء في تصريح خاص لمراسل وام في طوكيو "سوف يتعين على رئيس الوزراء الخضوع لنفس فترة العزلة مثل الآخرين، وهذا يعني عشرة أيام حتى 31 أغسطس"، مما يعني إلغاء الزيارة إلى تونس.

وسوف يُعقد مؤتمر تيكاد TICAD 8 - مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية - يومي 27 و 28 أغسطس في العاصمة التونسية. وأفادت تقارير في طوكيو إن كيشيدا يأمل في حضور الاجتماع عبر الإنترنت.

وتخضع تيكاد لإشراف وزارة الخارجية اليابانية، لذا فإن البديل المحتمل لكيشيدا سيكون وزير الخارجية هياشي يوشيماسا في حال قررت الحكومة ايفاد مسؤول إلى تونس.

وكان كيشيدا قد اتصل بمكتب مجلس الوزراء في الساعة 9 صباحًا يوم 21 أغسطس قائلاً إنه يريد إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لأنه كان يعاني من حمى وسعال طفيفين منذ الليلة السابقة. وأجرى كيشيدا اختبار تفاعل البوليمرات التسلسلي بي سي آر PCR في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في الساعة 10 صباحًا وتبين في الساعة 4 مساءً إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت الحكومة في طوكيو بأن كيشيدا يتعافى حاليا في المقر الرسمي لرئيس مجلس الوزراء. وكان من المقرر أن يعود كيشيدا إلى الخدمة العامة في 22 أغسطس بعد عطلة لمدة أسبوع مع عائلته .