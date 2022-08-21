زابوريجيا تصدر 7 آلاف طن حبوب يومياً

قالت سلطات زابوريجيا المعينة من قبل روسيا أمس إن الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا يصدر ما يصل إلى سبعة آلاف طن من الحبوب يومياً.

وقال يفجيني باليتسكي، رئيس الإدارة المعينة من قبل روسيا هناك، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من زابوريجيا ينقل ما يصل إلى 5000 طن من الحبوب يومياً عن طريق السكك الحديدية وما بين 1500 و2000 طن يومياً بالشاحنات. وقال إن الإمدادات ستتزايد عندما يبدأ ميناء بيرديانسك الأوكراني في التعامل مع الحبوب قريباً.