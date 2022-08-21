الصين تزيد واردات الطاقة من روسيا

زادت الصين مشترياتها من الفحم والنفط من روسيا، حيث أظهرت بيانات من مكتب الجمارك في بكين أمس أن روسيا كانت أكبر مورد للنفط للصين للشهر الثالث على التوالي.

ووفقاً للبيانات، بلغت واردات الصين من النفط الروسي في يوليو الماضي نحو 7.15 ملايين طن، بزيادة قدرها 7.6% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين من الفحم الروسي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، حيث استوردت بكين 7.42 ملايين طن من الفحم من روسيا في يوليو الماضي، بزيادة قدرها نحو 14%.