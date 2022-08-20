اليمن.. ميليشيات الحوثي تصعد بالطائرات المُسيَّرة في مأرب والضالع

واصلت ميليشيات الحوثي الارهابية، استهدافها للقوات اليمنية في جنوب مأرب لليوم الثاني على التوالي، وقامت بقصف مواقع القوات بالمُسيَّرات المفخخة، وفقا للمركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة، مشيرا إلى انه تم إحباط عملية إرهابية جوية في مسرح عملياتها العسكرية جنوب محافظة مأرب.

وذكر المركز أن الدفاعات الجوية للعمالقة تمكنت من إسقاط طائرة مُسيَّرة، أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه مواقع القوات في مديرية حريب جنوب مأرب، وذلك بعد يوم واحدة من استهدافها للقوات بمدافع الهاون في تصعيد وصف بالخطير وخرقا يهدد بانهيار الهدنة الأممية في اليمن.

وفي مديرية حريب ايضا، أصيب طفلين شقيقين، بانفجار مقذوف من مخلفات الميليشيات الحوثية في منطقة ضو اثناء لعبهم جوار تجمع سكني بالمنطقة.

وفي الضالع، استهدفت الميليشيات الحوثية منطقة المشاريح في قطاع حجر شمال المحافظة بالمُسيَّرات ومدافع الهاون، في اطار خروقها اليومية للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر ميدانية شمال الضالع، بان الميليشيات قصفت المنطقة بقذائف الهاون، والطائرات المُسيَّرة خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن إصابة جندي من القوات المشتركة المرابطة في تلك الجبهات.

وفي تعز، قصفت الميليشيات مواقع الجيش والمقاومة في جبهات الضباب غرب المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، تركزت على منطقتي وادي الضباب وقرية الراعي، ما أسفر عن اصابة اطفلتين.

في الأثناء، أصيب اليوم السبت، مدني، من سكان حي كلاب شرق مدينة تعز، برصاص قناص حوثي، اطلق عليه اثناء تواجده في حوش منزله.

على ذات الصعيد، أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، رصد 467 خرقاً حوثيا للهدنة الأممية خلال 5 أيام، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب، ما اسفر عن مقتل واصابة 46 جنديا ومدنيا.

وفي شبوة، دعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، بشأن الأحداث المؤسفة في المحافظة، كافة أبناء شبوة إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في كافة ربوع المحافظة.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فقد شددت اللجنة في بيان لها، على ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الإلتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية، وأهمية تجميع الوحدات العسكرية والأمنية في معسكرات مناسبة مع إجراء عملية حصر للقوى البشرية والمادية وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها.

وفي الجوف، طالبت الأحزاب السياسية في المحافظة، مجلس القيادة الرئاسي، سرعة اتخاذ إجراءات صارمة تقتضي بتغيير للسلطتين المحلية والعسكرية بالمحافظة.

وفي إب، اصيب قيادي حوثي في منطقة سوق السبت بمديرية المخادر شمال إب، على يد عناصر مسلحة حوثية تتبع قيادي آخر، وذلك نتيجة خلاف على ايرادات المديرية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وصل المملكة العربية السعودية، في زيارة خاصة تستغرق عدة ايام، مشيرة إلى ان الزيارة ستبحث جهود احلال السلام والاستقرار في اليمن، والتسريع لاستيعاب التمويلات السعودية في مختلف المجالات.

من جانبه، ثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني، جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لليمن في مختلف المجالات.