الميليشيات تصعد خروقاتها للهدنة الأممية في اليمن

صعدت ميليشيات الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية ووسعتها باستهداف قوات العمالقة في مديرية حريب المحررة جنوب مأرب.

ووفقاً للناطق باسم القوات أصيل السلقدي، فإن هجمات الميليشيات تصعيد خطير ينذر بانهيار الهدنة الأممية، لافتاً إلى أن الهجمات الحوثية على العمالقة في حريب مأرب هي الأولى منذ بداية الهدنة، وقد استخدمت فيها قذائف الهاون.

وفي تعز، قتل مدني وأصيب آخر، جراء قصف ميليشيات الحوثي لحي المطار القديم، شمال غرب المدينة، في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، وقال الجيش اليمني إن الميليشيات ارتكبت 3769 خرقاً للهدنة في تعز منذ إعلانها في إبريل الماضي.

وفي البيضاء، شهدت منطقة "الجوف"، في قيفة رداع، اشتباكات عنيفة بين رجال القبائل والميليشيات الحوثية، على خلفية مقتل نجل شيخ قبلي يدعى محمد سند الجوفي وإصابة ابن عمه بنيران عناصر حوثية في نقطة تفتيش تابعة للميليشيات في مدخل مدينة رداع.

وذكرت مصادر قبلية أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجانبين، فيما استقدمت الميليشيات تعزيزات قتالية إلى المنطقة.

من جهة أخرى، نجحت جهود وساطة محلية في فتح طريق حيوي يربط بين محافظتي البيضاء وأبين، بشكل جزئي، كانت الميليشيات الحوثية أغلقته عقب دحرها من محافظة أبين.

وأفادت مصادر محلية بأن الطريق الذي يربط بين مديرية لودر التابعة لمحافظة أبين، ومديرية مكيراس في محافظة البيضاء سيتم فتحه خلال أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من كل اسبوع.

يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيات الحوثي رفضها فتح طرق تعز رغم الدعوات الدولية المطالبة بتنفيذ بنود الهدنة بهذا الخصوص من أجل الانتقال إلى مرحلة توسيع الهدنة وتحويلها إلى سلام دائم.

وفي صنعاء، أفادت مصادر قضائية بأن الميليشيات أقدمت على إيقاف 70 قاضياً في مناطق سيطرتهم تمهيداً لمحاكمتهم.