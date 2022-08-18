مصادر يمنية: الميليشيات الحوثية ترفع عمليات التحشيد القتالي

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الميليشيات الحوثية رفعت من عمليات التحشيد القتالي في مناطق سيطرتها، خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات تستغل الهدنة الإنسانية في عمليات التصعيد القتالي، حيث فتحت معسكرات تجنيد وتدريب وانشأت غرف عمليات في مناطق سيطرتها، كما قامت بعمليات جباية واسعة لصالح عمليات التحشيد.

وأكدت المصادر أن عمليات التحشيد رافقتها عمليات نقل أسلحة متنوعة من المعسكرات والمخازن السرية للميليشيات إلى مناطق التماس والجبهات في مأرب وتعز والجوف، وأخرى باتجاه منطقة حرض بمحافظة حجة، وشمال الضالع، كما قامت بإعادة تركيب الصواريخ والمسيرات التي تم تهريبها عبر السواحل اليمنية خلال فترة الهدنة.

وذكرت المصادر أن الميليشيات أجرت عمليات تدريب واسعة لعناصرها على استخدام الأسلحة الحديثة التي تم تهريبها إليها ونفذت عمليات استعراض قتالية في ذمار وصنعاء وصعدة وحجة وريف تعز الشرقي.

وكشف الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي لليمن، اليوم الخميس، عن شبكة تجسس جديدة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، مكونة من ستة عناصر.

وتمكنت القوات المشتركة من ضبط شحنة أسلحة مهربة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، تضم ذخائر متنوعة بما فيها ذخائر المدافع الرشاشة وقنابل يدوية.

من جهة أخرى، تسببت الأمطار والسيول التي شهدها اليمن خلال الفترة القليلة الماضية بوفاة 106 شخص وتضرر 2842 منزلاً، وفقا لتقارير محلية، مشيرة إلى أن حجم الأضرار الكبير كان في مناطق صنعاء ومأرب والجوف والمحويت وحجة والحديدة.

وقالت الأمم المتحدة إن اليمن يعد رابع دولة في العالم من حيث عدد النازحين داخلياً بأكثر من 4.3 مليون نازح، إضافة إلى وصول 97 ألف لاجئ إفريقي اليه.