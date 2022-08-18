التوترات تتواصل حول محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

اتهمت القوات الروسية التي تسيطر على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، القيادة الأوكرانية بالتخطيط لهجمات خطيرة، بالتزامن مع زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال المسؤول عن المنطقة يفجيني باليتسكي، للتلفزيون الروسي اليوم الخميس، إن الهجمات الأوكرانية تهدد بإلحاق ضرر بنظام التبريد في المفاعلات ووحدات تخزين النفايات النووية.

وأضاف: "نظام التبريد هو الذي يضمن العمل الموثوق للمحطة النووية"، محذرا من كارثة على غرار كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

وتتبادل القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات باستهداف المحطة. وسبق أن قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تخطط لقصف المحطة لتحميل موسكو المسؤولية عن الكارثة النووية التي ستعقب ذلك، ومن جانبها تتهم أوكرانيا روسيا باستغلال المحطة كدرع لقواتها، بحيث يهاجمون منها المدن الأوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي غوتيريش بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق اليوم الخميس في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.