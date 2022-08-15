تواصل الجهود الدولية لتنفيذ بنود الهدنة الأممية في اليمن

تواصلت الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ بنود الهدنة الأممية في اليمن، والانتقال إلى مرحلة السلام الدائم، وذكرت مصادر دبلوماسية يمنية بأن الجهود التي بذلت خلال الأيام التي سبقت وأعقبت تمديد الهدنة هدفت جميعها إلى الانتقال نحو سلام دائم في اليمن عبر مسارات متعددة، مشيرة إلى أن الإحاطة التي يتوقع أن يقدمها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن الدولي ستتضمن شرحاً لمسار الهدنة في ظل الأوضاع الراهنة في اليمن.

وأوضحت المصادر، بأن جهودا مختلفة تتواصل في سبيل إنجاح نهج السلام وتمهيد الطريق أمام إطلاق مباحثات موسعة للتسوية الشاملة، مع ايجاد حلول للأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وهي المسارات التي يتوقع أن تبدأ بشأنها مشاورات مكثفة بين الأطراف اليمنية لحلها برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ووفقاً للمصادر، فإن الإجواء يتم تهيئتها لبدء تلك المشاورات من أجل الوصول إلى حلول للأزمات التي يعاني منها اليمن، وتوقعت المصادر أن تبدأ الجهات المانحة بتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية لليمن، والتي ستساعد كثيراً في تثبيت الهدنة الإنسانية.

وحول الخروقات اليومية للهدنة، أكدت مصادر ميدانية في مأرب وصول تعزيزات ضخمة تابعة لميليشيات الحوثي قادمة من معسكر الصمع في مديرية أرحب شمال صنعاء، وأخرى باتجاه الجوف قدمت من معسكر الفريجة بصنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن جبهات مأرب الجنوبية شهدت هجمات حوثية عدة خلال الساعات القليلة الماضية، تركزت في المحور الرملي للمحافظة، وتمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من صدها وإفشالها.

وأعلنت قوات الجيش اليمني تسجيل 235 خرقاً حوثياً للهدنة خلال الساعات الماضية تركزت في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.

وأصيب مواطن يمني برصاص قناص حوثي، بالتزامن مع قصف مدفعي شنته الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية شرق مدينة تعز، فيما تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي من ضبط خلية لتهريب الأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية.