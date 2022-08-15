مقتل 3 عسكريين في ضربات إسرائيلية في سورية

قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدفت الأحد مواقع في ريف دمشق وطرطوس، وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله ان "الطيران الإسرائيلي نفذ هجوما جوياً برشقات من الصواريخ ... مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا مع هجوم آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس"، مضيفا "أدى ذلك إلى وفاة ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهتها قالت قناة الإخبارية السورية إن "هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس".

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية في ريف طرطوس الجنوبي".

وأكد المرصد في بيان مقتل "ثلاثة عناصر من القوات السورية وإصابة آخرين نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة دفاع جوي ورادار في قرية أبو عفصة" التي تقع على بعد خمسة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة طرطوس.

وأشار المرصد إلى أن المواقع المستهدفة تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن القاعدة الروسية.

كذلك أفاد المرصد بسقوط "صواريخ يرجح أنها من المضادات الأرضية السورية في منطقة القطيفة والقلمون بريف دمشق".