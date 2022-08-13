سريلانكا تسمح لسفينة صينية بالرسو وتطمئن الهند: ليست تجسسية

طمأنت سريلانكا الهند بأن هدف السفينة الصينية التي تستعدّ للرسو في ميناء رئيسي في الجزيرة، هو مجرّد التزوّد بالوقود، وسط مخاوف نيودلهي من أن تكون بكين تستخدم هذه السفينة لأغراض تجسس.

وسمحت سريلانكا لسفينة البحث الصينية بالرسو في أحد موانئها رغم مخاوف الهند الأمنية.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن السفينة "يوان وانج 5" كان من المقرر أن تصل إلى ميناء في هامبانتوتا على الساحل الجنوبي لسريلانكا في 11 أغسطس، لكن من المقرر الآن أن تصل يوم الثلاثاء.



وأضاف البيان أن عمل السفينة سيقتصر على تخزين إمدادات ولن تجري أي أبحاث علمية في مياه سريلانكا الإقليمية.



وأعربت الحكومة الهندية عن مخاوفها من احتمال تجسس السفينة على منشآتها العسكرية، نظرا لقرب سريلانكا من البر الرئيس الهندي.

