أوكرانيا تتهم مجدداً روسيا بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية مجددا بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة بجنوب البلاد ومنع دخول فريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المبعوث الأوكراني لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك "لجأت روسيا إلى استفزازات خطيرة وشنت قصفا على محطة الطاقة النووية نفسها. والروس معروفون بخططهم المفصلة من المكر والتخريب والتستر".

وأضاف كيسليتسيا إن السلوك الروسي التدميري والشروط غير المبررة والقصف حالوا دون زيارة من جانب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذر من عواقب الواقعة. وقال "لا يمكن لأي منا وقف الرياح إذا انتشر النشاط الإشعاعي ولكن يمكننا وقف الدولة الإرهابية معا"، في إشارة إلى روسيا.

ودعا كيسليتسيا القوات الروسية المحتلة إلى إزالة الألغام من الموقع وسحب كل القوات والأسلحة والمعدات. وأضاف أن كييف كانت مستعدة لضمان ممر آمن لأفراد مهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية ولكن يجب أن يرافقها خبراء عسكريون بسبب الوضع.