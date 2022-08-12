سوء الأحوال الجوية يؤخر مغادرة سفينة حبوب أوكرانية

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينة محملة بالحبوب كان من المقرر أن تغادر ميناء تشورنومورسك الأوكراني أمس بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، لم تتمكن من الإبحار بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة البحر.

وكانت السفينة أوشن لايون، وهي أكبر سفينة تغادر أوكرانيا حتى الآن، ترسو في بحر مرمرة بالقرب من الطرف الجنوبي لمضيق البوسفور في إسطنبول بعد مغادرتها أوكرانيا يوم الثلاثاء.

وكانت هناك سفينتان أخريان، هما ساكورا ومصطفى نجاتي، ترسوان على مقربة بينما رست السفينة رحمي ياجشي على الطرف الشمالي لمضيق البوسفور.

وكانت السفينة رازوني، وهي أول سفينة تغادر أوكرانيا، متجهة في البداية إلى لبنان، لكن السفارة الأوكرانية هناك قالت إن المشتري رفض تسلم الشحنة بسبب تأخيرها لمدة خمسة أشهر.