اليمن.. المجلس الرئاسي يفشل مخططات الحوثي لتقويض الهدنة

أفادت مصادر يمنية مطلعة، بأن مجلس القيادة الرئاسي افشل جميع مخططات ميليشيات الحوثي الارهابية لتقويض اتفاق وقف اطلاق والهدنة الانسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، منذ مطلع أبريل الماضي، ما دفع الميليشيات إلى الاستعانة بالجماعات الارهابية لنسف الهدنة.

وأشارت المصادر، إلى ان المجلس الرئاسي اليمني افشل خطط الحوثيين التي بدأت بعراقيل فتح مطار صنعاء امام الرحلات، وصولا الى عدم التزام الميليشيات بتنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، وصرف المرتبات، وظل المجلس يقدم التنازلات في سبيل انجاح الهدنة، حتى تستمر، فضلا عن موافقته على جميع مقترحات المبعوث الأممي بهذا الخصوص.

وذكرت بأن الميليشيات وبعد فشلها في تقويض الهدنة من خلال خروقاتها اليومية واستمرار عملية التحشيد وارسال التعزيزات والاسلحة إلى مناطق التماس في محافظات عدة، عمدت مؤخرا إلى عقد اتفاقات مع الجماعات الارهابية "داعش والإخوان والقاعدة" لتنفيذ عمليات ارهابية وتخريبية في المناطق المحررة، من اجل تقويض الهدنة من داخل تلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية.

وأوضحت المصادر، بأن المجلس الرئاسي يواصل افشال مخططات الحوثيين وأعوانه من الارهابيين، وقام بطرح الحلول والمعالجات لكل الاحداث التي تشهدها المناطق المحررة وأخرها ما جرى في محافظة شبوة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أكد في كلمته له بشأن شبوة، حرص المجلس على وحدة القوى السياسية، وكافة وحدات القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، وليس الانجرار وراء مشاريع صغيرة، تخدم الحوثيين، مشيدا بدور التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، في انجاح المجلس وتحقيق أهدافه.

يأتي ذلك فيما واصلت الميليشيات تصعيد خروقها في جبهات الضالع ومأرب وتعز، والساحل الغربي، بالتنسيق والشراكة مع الجماعات الارهابية، حيث أكد مصدر عسكري في القوات المشتركة وجود تنسيق مشترك بين الجماعات الارهابية والميليشيات، منذ بداية الهدنة لتنفيذ عمليات تخريبية في مناطق سيطرة الشرعية.

وافاد المصدر، بأن عناصر الخلايا الحوثية التي تم ضبطها في الساحل الغربي، اقرت بوجود تنسيق كبير بين الجانبين، لتنفيذ عمليات قتالية في مناطق أبين والضالع وشبوة وحضرموت، ومأرب، والساحل الغربي وتعز، من اجل ارباك مجلس القيادة وإفشاله من الداخل، الأمر الذي تفطن له المجلس وعمل على معالجة جميع تلك الاختلالات والعمليات التخريبية التي شهدتها تلك المناطق.

في الأثناء، استهدفت الميليشيات الحوثية، مواقع القوات المشتركة والجنوبية في جبهات محافظة الضالع ضمن خروقاها اليومية للهدنة، وفقا للمركز الاعلامي لمحور الضالع، مؤكدا تمكن المشتركة والجنوبية من افشال الهجمات الحوثية على تباب عثمان في قطاع الفاخر شمالي المحافظة.

وأوضح المركز، أن مجاميع حوثية حاولت التسلل واطلاق قاذفات "ار بي جي" تجاه المواقع المتقدمة للمشتركة في تباب عثمان الاستراتيجية، ما دفع الأخيرة للرد وافشال الهجمات واجبار عناصر الحوثي على الفرار.

وكانت الميليشيات، دفعت بتعزيزات قتالية وأسلحة متنوعة إلى جبهات الضالع وتعز والساحل الغربي ومأرب، مستغلة الهدنة الأممية لتحرك القطع القتالية إلى الجبهات.

وفي مأرب، واصلت الميليشيات استهداف مواقع الجيش والمقاومة في جبهات المحور الرملي تركزت في منطقة الفليحة جنوب المحافظة، حيث أطلقت طيرانها المسير فوق سماء المنطقة لرصد مواقع لقوات، إلا ان الدفاعات الجوية للجيش اجبرتها على المغادرة، كما دفعت بتعزيزات جديدة إلى محيط ام ريش جنوب الجوبة.

وفي صنعاء، قام مسلحون قبليون، بشن هجوم واسع على عناصر ميليشيات الحوثي التي تحاصر مناطقهم في مديرية بني حشيش شرق العاصمة، ما ادى لمقتل واصابة خمسة من عناصر الحوثيين، وفقا لمصدر قبلي، مؤكدا استمرار الاشتباكات بين قبائل بني حشيش والحوثيين في منطقة صرف منذ خمسة أيام.

واشار المصدر إلى ان الميليشيات تصر على نهب أراضي ابناء منطقة صرف، لصالح عناصر حوثية منتمية لمحافظة صعدة، الأمر الذي يرفضه ابناء القبائل رغم مساندتهم للحوثيين سابقا.

وفي همدان شمال العاصمة، هاجمت عناصر حوثية اليوم الخميس، اعتصاما للقبائل في منطقة العرة بالمديرية، ما ادى لوقوع اصابات في اوساط رجال القبائل المعتصمين على خلفية محاولة الميليشيات نهب أراضيهم لصالح عناصرها المنتمية لمحافظة صعدة مسقط رأس زعيمها عبدالملك الحوثي.

وفي البيضاء، اقدمت الميليشيات على اقتحام مسجد السنة في مدينة رداع، وقامت بالعبث بمحتوياته، واختطاف عدد من رواد المسجد وإقتادتهم إلى جهة مجهولة.