طوكيو تسجل 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، 34 ألفاً و243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بارتفاع بواقع 5128 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 40 شخصاً، بدون تغيير عن أمس الثلاثاء، طبقاً لمسؤولين بقطاع الصحة، وبلغ العدد على الصعيد الوطني 597 شخصاً، بارتفاع بواقع 16 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 14 مليونا و423 الفا و315 حالة، والوفيات 33 ألفا و844، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.