أوكرانيا تغلق خط أنابيب النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي

توقف تدفق النفط الروسي إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، نقلاً عن شركة ترانس نفط لخطوط الأنابيب.

وألقت «ترانس نفط»، التي تديرها الحكومة الروسية، باللوم على شركة أوكر ترانس نافتا، التي تقوم بتشغيل خطوط أنابيب النفط الأوكرانية، في إغلاق خط الأنابيب. وقالت إن إغلاق خط دروجبا (الصداقة)، دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر يوم الخميس الأسبوع الماضي.

وقالت «ترانس نفط»: «في الواقع، أوقفت شركة أوكر ترانس نافتا تماماً ضخ النفط إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا على طول الخط الجنوبي لخط أنابيب دروجبا يوم 4 أغسطس».

وقال المتحدث باسم «ترانس نفط»، إيجور ديومين، إن الإغلاق يتعلق بمشكلات في الدفع.