إحباط هجوم انتحاري في العراق

أحبطت قوات عراقية، اليوم الثلاثاء، محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف المقرات العسكرية والمواكب خلال إحياء يوم عاشوراء شمال شرقي محافظة ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وذكرت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحافي اليوم، أن قوات مشتركة تمكنت من إحباط محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا تفجير نفسه في تقاطع مياح شرق قضاء المقدادية.

وأوضحت أن القوات العراقية تمكنت من محاصرة الانتحاري مما دفعه إلى تفجير نفسه دون وقع إصابات في صفوف القوات العسكرية.