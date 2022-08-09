سنغافورة تحذر من احتمال حدوث سوء تقدير

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ من احتمال حدوث سوء تقدير بشأن التوتر في مضيق تايوان. وقال إن من غير المرجح أن ينحسر هذا التوتر قريباً وسط شكوك عميقة وتواصل محدود بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون السنغافوري عشية اليوم الوطني للدولة «تتجمع عاصفة حولنا. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تزداد سوءاً بسبب قضايا تستعصي على الحل، وشكوك عميقة، وتواصل محدود» بين البلدين.