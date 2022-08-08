إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة

أسفر إطلاق نار في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأميركية عن إصابة تسعة أشخاص على الأقل، حسبما أفادت شرطة المدينة.

وقال مساعد مدير الشرطة، مايك جون، في مؤتمر صحافي إن مطلق النار المشتبه به فر من موقع الحادث بعدما فتح النار على منطقة مزدحمة في شارع مين بالمدينة ولا يزال هاربا.

وقال جون: "في الوقت الراهن، لدينا ضابط شرطة أطلق رصاصة واحدة، ولا نعرف ما إذا كان ضرب الشخص الذي أطلق عليه النار.. ما يمكنني قوله لكم هو أن ذلك الشخص كان يطلق النار بشكل نشط من سلاح ناري في ذلك الوقت".

وأوضح جون أنه لا يوجد من الضحايا من يعاني من حالة خطيرة، حيث كان معظم الإصابات في الأطراف السفلية.