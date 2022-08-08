محكمة أوكرانية: سجن جندي روسي 10 سنوات لارتكابه جرائم حرب

قضت محكمة أوكرانية بسجن جندي روسي في مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا لمدة 10 سنوات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأفاد التلفزيون العام الأوكراني، اليوم الاثنين، بأن المحكمة تيقنت من أن الجندي أطلق نيران دبابته على مبنى سكني متعدد الطوابق، وأنه فعل ذلك تنفيذا لأمر بعد فترة وجيزة من بدء الحرب في نهاية فبراير الماضي، وأن ذلك تسبب في تدمير شقة في الطابق 10، ولكن لم يصب أحد بأذى.

وأقر الجندي بذنبه وأعلن أنه سيستأنف الحكم بشأن سجنه قبل أن يصبح نهائيا.

وفي مايو الماضي صدر حكم بالفعل على جندي روسي بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مدني أوكراني، ولكن تم لاحقا تقليص العقوبة إلى 15 عاما.